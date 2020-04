Huawei: Trung Quốc sẽ trả đũa các hạn chế thương mại mới của Mỹ

Sau khi thừa nhận năm 2019 là năm có mức tăng trưởng lợi nhuận yếu nhất trong 3 năm qua, Huawei cũng không quên đưa ra dự báo rằng chính quyền Bắc Kinh có thể tìm cách phản đòn với các biện pháp trừng phạt của Mỹ để hạn chế doanh số Huawei . Trong đó, không loại trừ việc Trung Quốc sẽ hạn chế doanh số bán ra các sản phẩm của Mỹ tại nước này và chuyển sang các nhà cung ứng khác, bao gồm Hàn Quốc

Theo Reuters, Phó chủ tịch Eric Xu của Huawei vừa chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc sẽ không để yên cho Mỹ đưa Huawei “lên thớt” như hiện nay. Ông lập luận, “tại sao chính phủ Trung Quốc không cấm sử dụng chip 5G hoặc các trạm phát 5G hay điện thoại thông minh do các công ty Mỹ cung cấp, nếu lấy lý do an ninh mạng?”.

Trước đó, Mỹ cáo buộc chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei để do thám tình báo đối thủ. Lo ngại này khiến Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại kể từ tháng 5 năm ngoái với lý do “an ninh quốc gia”, qua đó áp đặt các hạn chế doanh số bán hàng của các đối tác Mỹ cung ứng cho Huawei.