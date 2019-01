Nguy cơ Mỹ rút khỏi NATO

Tờ The New York Times ngày 15.1 dẫn nguồn tin cấp cao từ Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập ông muốn Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do chính nước này và Canada cùng một số quốc gia châu Âu thành lập năm 1949.

Cụ thể, lúc dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bỉ hồi tháng 7.2018, Tổng thống Trump nói riêng với các cố vấn thân cận rằng ông “chẳng thấy có gì tốt đẹp” từ liên minh này. Chủ nhân Nhà Trắng còn công khai chỉ trích NATO “lạc hậu” và yêu cầu các thành viên khác phải chia sẻ công bằng chi phí quân sự trong khối vì Mỹ đang “gồng gánh quá nhiều”. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ James Mattis và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã phải nỗ lực hết mức để trấn an các đồng minh.

tin liên quan Rộ tin Tổng thống Trump thảo luận khả năng rút Mỹ khỏi NATO Theo các nguồn tin, đa số các thành viên NATO vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump là ngay lập tức thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và lên 4% trong thời gian tới. Hiện trong số 29 thành viên NATO mới chỉ có Mỹ, Anh, Hy Lạp, Estonia đáp ứng chỉ tiêu 2% và dự kiến năm nay sẽ có thêm 4 thành viên nữa. Vì thế, giới chức Mỹ lo ngại nhà lãnh đạo sẽ trở lại ý định ly khai tại các kỳ họp thượng đỉnh của liên minh trong năm 2019. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định một NATO không có Mỹ đứng đầu sẽ suy yếu trầm trọng hoặc thậm chí sụp đổ và đây là “một trong những mục tiêu chiến lược lớn nhất” của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo các nguồn tin, đa số các thành viên NATO vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump là ngay lập tức thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và lên 4% trong thời gian tới. Hiện trong số 29 thành viên NATO mới chỉ có Mỹ, Anh, Hy Lạp, Estonia đáp ứng chỉ tiêu 2% và dự kiến năm nay sẽ có thêm 4 thành viên nữa. Vì thế, giới chức Mỹ lo ngại nhà lãnh đạo sẽ trở lại ý định ly khai tại các kỳ họp thượng đỉnh của liên minh trong năm 2019. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định một NATO không có Mỹ đứng đầu sẽ suy yếu trầm trọng hoặc thậm chí sụp đổ và đây là “một trong những mục tiêu chiến lược lớn nhất” của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc dư luận Mỹ đang xôn xao về nghi vấn Tổng thống Trump “có nhiều quyết định làm lợi cho Nga”. Theo CNN, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét triệu tập nữ phiên dịch viên tiếng Nga của Bộ Ngoại giao Mỹ Marina Gross ra điều trần về nội dung cuộc họp thượng đỉnh năm 2017 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại TP.Hamburg (Đức). Trước đó, tờ The Washington Post hồi cuối tuần dẫn nguồn giấu tên loan tin Tổng thống Trump “đã tịch thu” giấy ghi chú của phiên dịch viên sau cuộc gặp. “Người dân cần phải biết sự thật về bí ẩn xung quanh mối quan hệ lạ lùng giữa hai tổng thống cùng khả năng đã có những thỏa thuận ngầm đe dọa an ninh quốc gia”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel tuyên bố.

Phản ứng trước những thông tin này, Tổng thống Trump hôm qua khẳng định ông “không phải là điệp viên của Nga và chưa bao giờ làm việc cho Moscow”. Nhà lãnh đạo đồng thời bác bỏ thông tin ông tịch thu giấy ghi chú của bà Gross và gọi đây là “tin giả mạo”. Đến nay, các cuộc điều tra nghi án ban vận động chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 đã kéo dài hơn 2 năm nhưng chưa mang lại bằng chứng cụ thể nào.