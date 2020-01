Nguy cơ toàn cầu vì viêm phổi Vũ Hán, nhiều nước cảnh báo né Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona mới (2019-nCoV) gây ra đến nay đã lây lan ra khắp 4 châu lục trong khi Bờ Biển Ngà ở châu Phi cũng đang xét nghiệm đối với trường hợp khả nghi đầu tiên, theo CNN.

Sri Lanka và Đức là 2 nước mới nhất gia nhập danh sách có bệnh nhân bị viêm phổi Trung Quốc do vi rút 2019-nCoV, bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Chính quyền Sri Lanka ngày 27.1 xác nhận một nữ du khách Trung Quốc 43 tuổi đã nhập cảnh từ Hồ Bắc vào ngày 19.1 và phát bệnh vào ngày 25.1. Bà này đang được điều trị tại bệnh viện gần thủ đô Colombo.

Tại Trung Quốc, chính quyền xác nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi Vũ Hán tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 27.1. Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi, đã đến Vũ Hán cách đây chưa đầy 3 tuần. Đến nay, đã có 82 người chết và hơn 2.700 người bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc.

Bắc Kinh đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do vi rút corona mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27.1 thừa nhận đã mắc lỗi khi đưa ra báo cáo không đúng với tình hình dịch bệnh. WHO tuần trước cho rằng nguy cơ toàn cầu do dịch viêm phổi Vũ Hán chỉ ở mức “vừa phải” nhưng ngày 27.1 sửa lại thành mức “cao”.