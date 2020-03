Nguy cơ từ ổ dịch New York

Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, cảnh báo tốc độ lây lan vi rút Corona trên địa bàn tiểu bang đang được so sánh như “tàu cao tốc”, với ước tính số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày, theo Đài Fox News. Lời dự báo được đưa ra trong bối cảnh New York đã xác nhận gần 26.000 trường hợp dương tính, gấp 10 lần số liệu của 2 bang là California và Washington, tính đến tối qua (giờ VN).