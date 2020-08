Nhà sáng lập Facebook 'châm ngòi' lệnh cấm TikTok của chính phủ Mỹ?

Trong bài phát biểu trước sinh viên tại Đại học Georgetown (Mỹ), ông Zuckerberg nêu đích danh TikTok , đối thủ của Facebook , theo tờ The Wall Street Journal. Ông Zuckerberg cho rằng TikTok không có cam kết với người dùng tương tự như Facebook về đảm bảo quyền tự do ngôn luận, có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ .