Nhân viên WHO lạm dụng tình dục phụ nữ khi cứu trợ dịch Ebola

Reuters ngày 28.9 đưa tin kết quả điều tra của một ủy ban độc lập cho thấy hơn 80 nhân viên cứu trợ, trong đó có cả nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có hành vi lạm dụng tình dục tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) trong dịch Ebola.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi hai tổ chức Thomson Reuters Foundation và The New Humanitarian năm ngoái phát hiện hơn 50 phụ nữ cáo buộc nhân viên cứu trợ của WHO và các tổ chức từ thiện khác đòi họ phải quan hệ tình dục để đổi lấy việc làm trong giai đoạn 2018-2020.

Trong báo cáo điều tra, ủy ban phát hiện ít nhất 21 trong số 83 người bị tố cáo đang làm việc cho WHO. Các vụ lạm dụng, gồm 9 cáo buộc hiếp dâm, do cả nhân viên cứu trợ trong nước và nước ngoài gây ra.

"Nhóm điều tra xác định các nạn nhân đã được hứa sẽ có công việc hoặc giữ lại công việc nếu quan hệ tình dục”, thành viên ủy ban điều tra Malick Coulibaly phát biểu trong họp báo.

Nhiều thủ phạm từ chối sử dụng bao cao su, khiến 29 phụ nữ mang thai. Một số người bị thủ phạm ép phá thai sau đó, ông Coulibaly nói thêm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đây là thông tin gây nhức nhối và xin lỗi các nạn nhân.

"Chuyện này không nên xảy ra với bất kỳ ai. Không thể biện minh cho hành động này. Ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo thủ phạm phải chịu trách nhiệm", ông Tedros nói và hứa hẹn thực hiện các bước tiếp theo bao gồm "cải cách cơ cấu và văn hóa của cơ quan".

Giám đốc khu vực của WHO, bà Matshidiso Moeti, cũng cho biết tổ chức "rất kinh hoàng và đau lòng" trước phát hiện này.

Các quan chức cho biết những thủ phạm đã bị cấm làm việc cho WHO trong tương lai. WHO cũng chấm dứt hợp đồng với 4 người đang làm việc cho cơ quan này.

Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết ông đã lên kế hoạch chuyển các cáo buộc hiếp dâm tới CHDC Congo và các quốc gia có công dân bị nghi là thủ phạm. CHDC Congo và các cơ quan cứu trợ khác cũng đã cam kết điều tra vụ lạm dụng tình dục này.