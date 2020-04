Nhật muốn bỏ dùng con dấu để giảm tiếp xúc phòng tránh Covid-19

Theo tờ Nikkei Asian Review ngày 26.4, ông Abe sẽ chủ trì cuộc họp vào ngày 27.4 và chỉ đạo các bộ trưởng xem xét, thay đổi để nhiều quy trình chỉ cần chữ ký mà không cần con dấu.

Thủ tướng Nhật sẽ triệu tập Hội đồng Quy chế và Cải cách để xác định các thủ tục, quy định không cần thiết và đề xuất Quốc hội loại bỏ.

Chính phủ cho rằng một trong những lý do khiến mục tiêu phòng, chống Covid-19 này chưa đạt được là do các thủ tục hành chính cần con dấu, tiếp xúc trực tiếp và nộp các tài liệu in sẵn.