Nhiều cam kết của Trung Quốc với Philippines còn ‘nằm trên giấy’

Phát biểu tại một sự kiện do New York do viện nghiên cứu chính Asia Society tổ chức hôm 24.9, ông Locsin nhấn mạnh rằng những hứa hẹn hỗ trợ Philippines phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vẫn còn nằm trên giấy.

“Chúng tôi đã ký thỏa thuận này kia, nhưng gần như chưa được thực hiện”, ông Locsin cho cựu Thủ tướng Úc kiêm chủ tịch Asia Society Kevin Rudd hay.

Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6.2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chủ trương tạm gác tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông , bao gồm phán quyết tháng 7.2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò”, để tập trung cải thiện quan hệ song phương, nhất là về kinh tế.

Tổng thống Duterte đã 5 lần thăm Bắc Kinh và trong những chuyến thăm đầu tiên, nhà lãnh đạo này đã được phía Trung Quốc cam kết cung cấp 24 tỉ USD (gần 560.000 tỉ đồng) vốn vay và đầu tư cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn của ông. Theo Reuters, chương trình này bao gồm 75 dự án quan trọng, trong đó có hơn phân nửa dự kiến sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ hoặc đầu tư từ Trung Quốc.