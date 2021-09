Nhiều hãng sản xuất vắc xin Covid-19 bị chỉ trích vì bất bình đẳng

Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc 6 hãng dược phát triển vắc xin Covid-19 đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhân quyền trên toàn cầu với việc không từ bỏ hoàn toàn quyền sở hữu trí tuệ, từ chối chia sẻ công nghệ vắc xin và cản trở nỗ lực đẩy mạnh nguồn cung vắc xin cho thế giới, theo tờ The Guardian ngày 22.9.

Ân xá Quốc tế cho rằng liên danh Pfizer và BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca và Novavax đều không thực thi cam kết về nhân quyền liên quan vắc xin phòng Covid-19.

Chưa đến 1% trong tổng số gần 6 tỉ liều vắc xin Covid-19 được phân bổ khắp thế giới đến tay các quốc gia thu nhập thấp, trong khi gần 80% được chuyển cho những nước giàu có. Bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế, một số hãng dược tiếp tục phân phối vắc xin cho các nước giàu, theo báo cáo của Ân xá Quốc tế.

Bà Agnès Callamard, tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế, cáo buộc hành vi trên của các hãng dược đã đẩy nhiều khu vực như Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng nối tiếp, khiến các hệ thống y tế suy yếu dần đến ngưỡng sụp đổ và gây nên cái chết của hàng chục ngàn bệnh nhân mỗi tuần.

Báo cáo cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, liên danh Pfizer và BioNTech đã chuyển giao cho Thụy Điển số vắc xin phòng Covid-19 với số lượng cao gấp 9 lần so với toàn thể các quốc gia thu nhập thấp gộp lại. Doanh thu của cả hai công ty này đều tăng mạnh trong năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái do các hợp đồng bán vắc xin cực kỳ béo bở.