Nhiều nước châu Á oằn mình vì Covid-19

Tính đến hôm qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 16,6 triệu ca mắc và 189.544 ca tử vong, trong đó có 2.624 ca tử vong ghi nhận vào hôm qua và là con số trong ngày cao nhất.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 ở nước này đang hoành hành một cách khủng khiếp khi cứ 4 phút có 1 bệnh nhân tử vong tại New Delhi, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính phủ đã điều các máy bay quân sự và xe lửa để chuyển ô xy từ nhiều nơi về thủ đô. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy xe tải chở các bình ô xy đến Bệnh viện Batra ở thủ đô sau khi bệnh viện này cảnh báo sẽ hết ô xy trong 90 phút, khi đang điều trị cho 260 bệnh nhân.

Tờ Times of India dẫn lời Giám đốc y khoa DK Baluja tại Bệnh viện Jaipur Golden ở New Delhi hôm qua cho hay 20 bệnh nhân nặng đã tử vong vì bệnh viện thiếu ô xy trầm trọng, trong khi tính mạng của 200 bệnh nhân còn lại đang bị đe dọa. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều nơi khác, khi các bệnh nhân tử vong vì thiếu ô xy tại các thành phố Amritsar (bang Punjab) và Jaipur (bang Rajasthan). New Delhi còn chứng kiến tình trạng bi thảm khi nhiều bệnh nhân tử vong trên cáng đặt bên ngoài các bệnh viện vì thiếu giường và ô xy. Các lò thiêu cũng rơi vào tình trạng quá tải và một tổ chức từ thiện đã lập khu vực thiêu xác tạm tại một bãi đậu xe ở thủ đô.