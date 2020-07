Nhiều nước lên tiếng về tình hình Biển Đông

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này sẽ ủng hộ các nước là nạn nhân của yêu sách chủ quyền phi pháp do Trung Quốc đơn phương áp đặt tại Biển Đông. Tại cuộc họp báo ở Washington ngày 15.7 (giờ địa phương), ông Pompeo cho biết: “Chúng tôi sẽ ủng hộ bất cứ nước nào trên thế giới ghi nhận rằng Trung Quốc vi phạm tuyên bố chủ quyền hợp pháp của họ về lãnh thổ, lãnh hải. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho dù là qua các tổ chức đa phương, trong ASEAN hay thông qua các biện pháp đáp trả về pháp lý. Chúng tôi sử dụng mọi công cụ có thể”. Ông Pompeo dự đoán Trung Quốc sẽ là thách thức lớn nhất về khía cạnh an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump nếu ông Trump thắng cử vào tháng 11 tới. Bên cạnh đó, ông Pompeo cảnh báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và “các nước tự do không làm gì”, Trung Quốc sẽ đơn giản chiếm thêm lãnh thổ như đã từng làm. Phúc Duy