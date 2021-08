Nhờ đâu Đài Loan đang đánh bại được Covid-19 một lần nữa?

Trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát hồi năm ngoái, Đài Loan gần như bình thường, với các trường học mở cửa, các buổi hòa nhạc vẫn diễn ra, nhiều nhà hàng vẫn hoạt động bình thường.

Nền kinh tế Đài Loan vẫn tăng trưởng, người nước ngoài và người Đài Loan sống ở nước ngoài vẫn ồ ạt vào vũng lãnh thổ này. Đài Loan từng nằm trong số những quốc gia và vũng lãnh thổ may mắn, trong đó có Úc và Singapore , kiểm soát được dịch Covid-19.

Tình trạng trên kết thúc vào giữa tháng 5 khi đợt bùng phát mới làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày ở Đài Loan. Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 mới đã giảm đáng kể, từ 535 ca vào ngày 17.5 xuống còn trung bình 20 ca trong tuần qua. Ngày 29.7, giới chức Đài Loan ghi nhận 18 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 15.637, trong đó có 787 ca tử vong, theo hãng tin CNA.

Đài Loan đã khống chế được đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua bằng cách nào, trong khi Úc và Singapore vẫn đang vật vã chống dịch? Trong bài viết do chuyên san The Diplomat đăng ngày 29.7, giáo sư sử học Wayne Soon, đang dạy tại trường đại học Vassar College (Mỹ), đã nêu ra 5 điều giúp Đài Loan đánh bại được đợt bùng phát Covid-19 vừa qua.