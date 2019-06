Những giờ phút cân não của Tổng thống Trump

Rộ tin Mỹ sắp sơ tán nhà thầu quân sự ở Iraq Reuters hôm qua dẫn lời một số quan chức quân đội Iraq loan tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị sơ tán 400 nhân viên của Tập đoàn công nghệ quốc phòng Lockheed Martin và Công ty an ninh Sallyport Global khỏi căn cứ Balad ở phía bắc Baghdad vì lo ngại “các mối đe dọa an ninh”. Hai nhà thầu nói trên được cho là đang tham gia công tác hỗ trợ, bảo đảm an ninh cho lính Mỹ tại căn cứ, đồng thời bảo trì phi đội tiêm kích F-16 của quân đội Iraq. Cùng ngày, không quân Mỹ lẫn Lockheed Martin lên tiếng bác bỏ thông tin sơ tán nhân viên và nói sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết nếu mối đe dọa gia tăng. Trước đó, một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại những cơ sở nước này đặt tại Iraq sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.