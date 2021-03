Những người từng bị Covid-19 có cần tiêm vắc xin?

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san New England Journal of Medicine, các nhà khoa học thuộc Trường Y Icahn tại vùng Mount Sinai (bang New York , Mỹ) nghiên cứu các mẫu máu của 110 người, trong đó 67 người chưa từng mắc Covid-19 và 43 người đã mắc bệnh.