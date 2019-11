Nổ mỏ than làm ít nhất 15 người chết ở Trung Quốc,

Tờ South China Morning Post ngày 19.11 đưa tin ít nhất 15 công nhân thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ nổ mỏ than tại tỉnh Sơn Tây ở Trung Quốc

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 ngày 18.11 (giờ địa phương) tại mỏ than Nhị Mẫu Câu trong lúc có 34 công nhân đang làm việc.

Công tác cứu hộ hoàn tất vào sáng sớm 19.11. Những người bị thương đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện.

Các lãnh đạo tỉnh Sơn Tây và Cục An toàn mỏ than quốc gia đã đến hiện trường, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nhu cầu than ở Trung Quốc tăng mạnh trong khi các nhà máy nhiện điện chủ yếu sử dụng than đang gia tăng sản lượng điện trong vài năm gần đây.

Các tai nạn thường xuyên xảy ra tại những mỏ than trên cả nước do quản lý lỏng lẻo và thiếu ý thức an toàn, theo SCMP.