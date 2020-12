Nỗi lo về phản ứng phụ của vắc xin Covid-19

WHO sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 Hãng Reuters hôm qua đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo rằng một nhóm điều tra viên quốc tế sẽ đến Trung Quốc vào tháng 1.2021 để điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 gây Covid-19. Tuy nhiên, chưa rõ liệu họ có đến Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện vi rút này, hay không. Ông Babatunde Olowokure, Giám đốc về tình trạng khẩn cấp y tế của WHO tại tây Thái Bình Dương, cho hay phía Trung Quốc xác nhận sẽ chào đón các điều tra viên vào tháng tới. Trước đó vào tháng 7, nhóm tiền trạm của WHO đã đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc điều tra. Khánh An