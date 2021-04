Nữ thuyền trưởng xinh đẹp của Ai Cập bị đổ oan làm tắc kênh đào Suez

Vào thời điểm siêu tàu container MV Ever Given vắt ngang kênh đào Suez hôm 23.3, cô Elselehdar cho hay mình đang đảm nhận vai trò thuyền phó trên một con tàu khác.

Cụ thể, tàu Aida IV do cô chịu trách nhiệm về an toàn đang ở gần Alexandria vào thời điểm sự cố xảy ra trên kênh đào.

Tuy nhiên, tin vịt cùng với những lời đồn đãi vô căn cứ trên mạng đã “hô biến” cô Elselehdar từ tàu Aida IV đến tàu MV Ever Given cách đó đến vài trăm km, theo Đài BBC News hôm 4.4.

Cô Elselehdar cho hay tin đồn nhiều khả năng bắt đầu từ một dòng tít bị chỉnh sửa ác ý trên trang Arab News. Do bản tin bằng tiếng Anh, tin vịt này nhanh chóng được truyền thông khắp nơi đăng tải lại.

“Tôi bị sốc. Tôi cảm giác mình bị tấn công vì thành công trong vai trò phụ nữ trong ngành này, hay bởi vì tôi là người Ai Cập”, cô chia sẻ.

Đến nay vẫn chưa rõ danh tính thuyền trưởng siêu tàu container MV Ever Given, nhưng giới chức Ai Cập cho hay sự cố xảy ra có lẽ do lỗi con người.