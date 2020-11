Ông Biden giải bài toán nội các

Trả lời báo giới trong chuyến đạp xe hôm qua 15.11 ở công viên bang Delaware, ông Biden - người được truyền thông xác định đắc cử tổng thống Mỹ, cho biết đang tiến gần hơn đến việc chọn lựa các thành viên nội các.

Đài Fox News dẫn các nguồn thạo tin cho hay cựu Tổng thống Barack Obama đang hối thúc ông Biden đề cử bà Susan Rice làm ngoại trưởng. Bà Rice (55 tuổi), cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Obama, từng được nhóm vận động tranh cử của ông Biden xem xét để tranh cử phó tổng thống, trước khi bà Kamala Harris được chọn. Vào năm 2008, ông Obama đề cử bà Rice làm đại sứ tại LHQ, trước khi bà trở thành cố vấn an ninh quốc gia vào năm 2013. Theo The Guardian, văn phòng bà Rice chưa đưa ra bình luận, nhưng bà từng quan tâm đến việc phục vụ trong chính quyền của ông Biden.