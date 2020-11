Ưu tiên chính sách của ông Joe Biden

Trước mắt, ông Biden nói sẽ thành lập tổ chuyên trách với thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia để giúp thực thi kế hoạch đối phó với Covid-19. Tổ chuyên trách sẽ do cựu quan chức y tế cấp cao Vivek H.Murthy và cựu quan chức Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm David Kessler làm chủ nhiệm.

Theo báo The Washington Post, ông Biden đã hứa sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ cho các nhân viên y tế, bổ nhiệm quan chức phụ trách giám sát việc phân phối khẩu trang, bộ xét nghiệm, vắc xin và thành lập lực lượng 100.000 nhân viên phụ trách truy vết người nghi nhiễm. Ngoài ra, chính quyền sắp tới sẽ thúc đẩy quốc hội thông qua gói hỗ trợ lớn cho chương trình y tế và hỗ trợ các doanh nghiệp trụ vững trong thời gian đại dịch.

Mặt khác, ông Biden cũng tuyên bố sẽ đảo ngược quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do Tổng thống Trump thực hiện. “Người dân Mỹ an toàn hơn khi nước Mỹ tham gia vào việc tăng cường hệ thống y tế toàn cầu. Ngay trong ngày đầu tiên làm tổng thống, tôi sẽ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường thế giới”, ông Biden tuyên bố hồi tháng 7.