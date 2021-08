Ông Biden không lùi thời hạn di tản, lính Mỹ bắt đầu rời Afghanistan

Ông Kirby cũng cho biết việc các binh sĩ rời đi sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hiện tại.

Các thông báo này được đưa ra bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên quyết không lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31.8. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của nhóm G7 vào ngày 24.8, Tổng thống Biden cho biết mối đe dọa đối với quân đội Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan là một trong những lý do chính khiến ông vẫn giữ nguyên thời hạn rút quân.

Lầu Năm Góc nhận thức được mối đe dọa do ISIS-K - nhánh ở Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - và các nhóm khủng bố khác gây ra xung quanh sân bay. Do đó, Mỹ đã vạch ra các tuyến đường khác cho công dân Mỹ và người Afghanistan sơ tán đến sân bay.