Ông Kim Jong-un gọi K-pop là ‘ung thư xấu xa' trong chiến tranh văn hóa mới

Trong bài viết do The New York Times đăng ngày 10.6, phóng viên Choe Sang-hun viết rằng ông Kim Jong-un gọi nhạc Hàn Quốc (K-pop) cùng phim ảnh nước này làm hư hỏng cách ăn mặc, kiểu tóc, phát ngôn và hành vi của giới trẻ Triều Tiên . Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cảnh báo nếu không bị kiểm soát, nhạc và phim ảnh Hàn Quốc sẽ khiến Triều Tiên “sụp đổ”.

Cũng theo bài viết, trong mấy tháng gần đây, gần như không có ngày nào mà ông Kim hoặc báo chí nhà nước Triều Tiên không chỉ trích những ảnh hưởng “chống chủ nghĩa xã hội và không liên quan chủ nghĩa xã hội” đang lan rộng ở nước này, đặc biệt là phim ảnh Hàn Quốc và những đoạn video về K-pop. Ngoài ra, ông Kim còn được cho là đã ra lệnh giới chức ngăn chặn “cuộc xâm lược văn hóa ”.

Nhóm nhạc K-pop BTS ở Hàn Quốc Reuters

Trong khi đó, nhiều người trẻ ở Triều Tiên vẫn đóng cửa để xem phim ảnh Hàn Quốc và K-pop, theo The New York Times. Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Tái thống nhất và hòa bình thuộc Đại học Quốc gia Seoul tiến hành với 116 người đào tẩu trong năm 2018-2019 cho thấy phân nửa trong số đó thường xem phim ảnh, nhạc Hàn Quốc khi còn ở Triều Tiên.

Sự hiện diện của ngành giải trí Hàn Quốc trong giới trẻ Triều Tiên gây quan ngại đến mức Bình Nhưỡng hồi năm ngoái thực thi một luật mới. Theo đó, những người xem hoặc sở hữu phim ảnh Hàn Quốc và video K-pop có thể bị xử 5-10 năm lao động khổ sai.

[VIDEO] Sau hơn 1 năm, phu nhân lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trở lại

Trong bài viết, phóng viên Choe Sang-hun còn trích một số tài liệu từ chính phủ Triều Tiên bị rò rỉ cho hay các máy tính, tin nhắn và máy nghe nhạc ở Triều Tiên hiện bị kiểm tra về nội dung và giọng người Hàn Quốc. Những gia đình có người bị bắt gặp bắt chước giọng ở Hàn Quốc trong các cuộc nói chuyện thường ngày hoặc tin nhắn có thể bị đuổi ra khỏi các thành phố như là hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, tất cả tivi và radio ở Triều Tiên đều được cài đặt trước chỉ nhận phát các chương trình nhà nước. Chính quyền cũng đã không cho phép người dân sử dụng internet toàn cầu, theo The New York Times. Các nhóm chấp hành kỷ luật thường xuyên tuần tra đường phố, chặn những người đàn ông để tóc dài và những phụ nữ mặc váy bị xem là quá ngắn hoặc quần quá bó. Chỉ có thuốc nhuộm tóc đen mới được phép bán ở Triều Tiên, The New York Times dẫn thông tin tư Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng.

Chính quyền Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng gì.