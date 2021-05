Ông Obama gọi ông Trump là 'kẻ điên'

Các nhận xét của ông Obama được ghi lại trong quyển sách Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump (tạm dịch Đấu tranh giành linh hồn: Bên trong các chiến dịch của đảng Dân chủ để đánh bại Donald Trump), của tác giả Edward-Isaac Dovere, một cây bút tại tạp chí The Atlantic.

Theo tờ The Guardian, trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump , ông Obama rất hạn chế chỉ trích công khai người kế nhiệm. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, ông Obama được cho là thẳng thắn hơn nhiều khi nói chuyện với trợ lý và nhà tài trợ.

"Ông ấy là một kẻ điên", tác giả Dovere kể lại những gì ông Obama nói với “các nhà tài trợ lớn” khi những người này muốn biết suy nghĩ của ông về ông Trump.

Theo quyển sách, khi đảng Cộng hòa còn ở giai đoạn lựa chọn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử năm 2016, ông Obama từng nghĩ rằng ông Trump là lựa chọn tốt hơn Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

"Tôi chẳng nghĩ được rằng sẽ tệ đến như thế này", ông Obama nói với các nhà tài trợ, theo trích dẫn từ quyển sách. "Tôi không nghĩ chúng ta lại có [một tổng thống] phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính", ông chỉ trích người kế nhiệm.

Tổng thống thứ 44 cũng nổi cơn thịnh nộ và gọi ông Trump là "kẻ hủ bại" vì nói chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không có trợ lý nào cùng tham dự cuộc điện đàm giữa lúc Mỹ đang điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử, theo The Guardian.

Việc ông Obama và ông Trump không ưa nhau chẳng có gì là bất ngờ, nhưng vị cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ luôn chừng mực trong những nhận xét công khai về người kế nhiệm thuộc đảng Cộng hòa.

Tác giả Dovere hôm 19.5 xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng quyển sách của mình có những chi tiết đó, nhưng nhấn mạnh "ông Obama có chửi rủa đôi chút, nhưng cũng có nhiều chiêm nghiệm sâu sắc" về 4 năm qua.