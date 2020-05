Ông Tập Cận Bình bảo vệ cách Trung Quốc và WHO ứng phó Covid-19

Chủ tịch Tập nói thêm Trung Quốc sẽ hỗ trợ “cuộc đánh giá toàn diện” về cách ứng phó toàn cầu đối với Covid-19 khi đại dịch kết thúc. Nhưng Bắc Kinh không ủng hộ dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về vai trò của WHO cũng như nguồn gốc dịch bệnh Covid-19.

Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ chi 2 tỉ USD trong hai năm để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng - đặc biệt là các nước đang phát triển - ứng phó đại dịch Covid-19.

Ông Tập còn kêu gọi các nước hậu thuẫn Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Tedros, WHO đã đóng góp lớn trong việc dẫn dắt và thúc đẩy toàn cầu ứng phó Covid-19. Việc WHO làm tốt vai trò của mình đáng được cộng đồng quốc tế tuyên dương. Tại thời điểm quan trọng này, hỗ trợ WHO là hỗ trợ hợp tác quốc tế và cả cuộc chiến bảo vệ cuộc sống . Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ chính trị và tài chính cho WHO để huy động mọi nguồn lực trên toàn thế giới nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, ông Tập nói.