Ông Tập Cận Bình ký luật an ninh Hồng Kông ngay trong ngày

Tân Hoa xã không nói rõ mốc thời gian nhưng Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Hồng Kông cho hay luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày mai 1.7, ngày Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc cách đây 23 năm (1.7.1997).

Luật mới xác định rõ trách nhiệm và các cơ quan chính quyền của Hồng Kông về việc bảo vệ an ninh quốc gia; 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia; và những hình phạt tương ứng. Hình phạt nặng nhất có thể được áp dụng theo luật mới là tù chung thân, theo tờ South China Morning Post.

Ngoài ra, theo một số chi tiết về luật an ninh quốc gia được công bố trước đó, Hồng Kông sẽ thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia do đặc khu trưởng đứng đầu. Ủy ban này cũng sẽ có một cố vấn an ninh quốc gia do chính phủ Trung Quốc chọn. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ thiết lập một văn phòng ủy viên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông để bảo vệ an ninh quốc gia. Văn phòng mới sẽ thu thập thông tin tình báo và xử lý các vấn đề an ninh theo luật, theo Hoàn Cầu thời báo.