Ông Tập Cận Bình yêu cầu giám sát phòng thí nghiệm có mầm bệnh nguy hiểm

Phát biểu được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc thảo luận đặc biệt lần đầu của Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 29.9, tập trung vào vấn đề an ninh sinh học.

Theo tờ South China Morning Post, ông Tập nhấn mạnh phải tăng cường giám sát các phòng thí nghiệm có những mầm bệnh nguy hiểm, gồm việc xử lý mẫu thí nghiệm, động vật và rác thải. Đồng thời, nhà lãnh đạo yêu cầu thực thi nghiêm ngặt quy trình đánh giá đạo đức.

Theo nghiên cứu đã được bình duyệt đăng trên chuyên san An toàn sinh học và Y tế do Hội Y khoa Trung Quốc bảo trợ, nhận thức về an toàn sinh học của nhân viên các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc liên quan đến phát hiện mầm bệnh là còn thấp, đặc biệt là nhận thức về đánh giá và kiểm soát nguy cơ.