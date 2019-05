Ông Tập kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho 'Vạn lý trường chinh mới'

Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ đưa tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei vào dành sách đen ngay sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”.

Giới chuyên gia cho rằng sắc lệnh được đưa ra xuất phát từ quan ngại của Washington về mối đe dọa do thám từ Huawei.