Ông Trump ký loạt sắc lệnh cứu trợ mùa Covid-19

Cháy bệnh viện dã chiến chữa Covid-19

Theo tờ The Times of India, một vụ cháy xảy ra vào sáng 9.8 tại khách sạn được một bệnh viện tư nhân thuê làm cơ sở điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Vijayawada (bang Andhra Pradesh, Ấn Độ), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Tại thời điểm trên, có khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 và 10 nhân viên y tế tại đây. Nhiều bệnh nhân hoảng loạn cầu cứu từ cửa sổ, trong khi ít nhất 2 người nhảy từ trên cao xuống và thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân tử vong do bị ngạt khói. Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân do máy lạnh ở tầng trệt bị chập điện và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Các bệnh nhân Covid-19 sống sót được đưa qua một bệnh viện công gần đó để tiếp tục điều trị.