Ông Trump nổi hứng xem đấu võ đài UFC, ngân sách Mỹ chi bộn tiền

Tờ New York Daily News mới đây trích hồ sơ liên bang cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã làm tiêu tốn hơn 250.000 USD (5,76 tỉ đồng) tiền thuế chỉ để xem trận đấu võ của UFC tại nhà thi đấu Madison Square Garden tại New York hồi tháng 11.2019.

Trận đấu diễn ra tại sự kiện UFC 244, giữa hai ngôi sao hạng bán trung Jorge Masvidal và Nate Diaz, trong đó võ sĩ Masvidal là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump. Đi cùng ông Trump là hai người con trai Eric và Trump Jr, cùng với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy. Chủ tịch UFC Dana White, người rất ủng hộ ông Trump , cũng có mặt tại sự kiện.

Ông Trump và Chủ tịch UFC Dana White Reuters Ông Trump xem một trận đấu hạng nặng tại sự kiện UFC 244 AFP

Do chuyến đi diễn ra bất ngờ nên Mật vụ Mỹ vẫn không thể đặt được phòng khách sạn 3 ngày trước trận đấu. Chuyến đi này diễn ra trùng thời điểm New York tổ chức cuộc đua marathon nên phòng khách sạn gần như được đặt hết từ nhiều tuần trước và những phòng trống sẽ có giá đắt.

Khán giả đón chào ông Trump bằng sự cổ vũ lẫn những tiếng la ó Reuters

Theo New York Daily News, tổng tiền phòng của lực lượng Mật vụ là 224.212 USD dù ông Trump chỉ ở lại New York 16 giờ. Thêm 22.005 USD được chi cho chi phí đi lại và gần 7.000 USD cho việc dựng cổng an ninh tại Trump Tower, nơi cựu tổng thống qua đêm. Những thông tin trên được kiểm duyệt chặt chẽ nên tổng số tiền được cho là nhiều hơn con số 250.000 USD.

Ông Trump được đón chào bằng những màn reo hò cổ vũ lẫn những tiếng la ó phản đối của khán giả. Kết quả, võ sĩ Masvidal hạ đo ván đối thủ ở hiệp 3.