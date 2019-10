Ông Trump từng muốn bắn vào chân người vượt biên, đào hào thả cá sấu ở biên giới?

Nhà lãnh đạo đã đưa ra một loạt các đề xuất táo bạo sau khi ra lệnh cho các cố vấn phải tìm cách đóng cửa toàn bộ đường biên giới với Mexico , theo báo The New York Times hôm 1.10 dẫn một số nội dung trong cuốn sách sắp xuất bản Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration.