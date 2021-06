Ông Trump từng muốn đưa người mắc Covid-19 đến trại Guantanamo?

Trong cuộc họp ở Phòng Tình huống tháng 2.2020, các quan chức chính quyền Washington đang thảo luận khả năng đưa công dân mắc Covid-19 về nước để chăm sóc. Chủ nhân Nhà Trắng lúc đó là ông Trump đã hỏi những người tham gia: “Chúng ta có một hòn đảo phải không?” và “ Trại Guantanamo thì như thế nào?”

“Chúng ta nhập khẩu hàng hóa, nhưng chúng ta sẽ không nhập khẩu virus”, ông Trump nhấn mạnh trước quan chức dưới quyền.

Ông Trump từng muốn đưa người Mỹ nhiễm Covid-19 ra đảo, sợ thất cử nếu xét nghiệm nhiều

Những thông tin trên đã xuất hiện trong cuốn sách “Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History”, (lược dịch Kịch bản đầy ác mộng: Phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch thay đổi lịch sử).

Đây là quyển do các nhà báo Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta của tờ The Washington Post cùng viết. Hai tác giả đã phỏng vấn hơn 180 người, bao gồm một loạt các quan chức cấp cao trong lĩnh vực y tế của Mỹ và các thành viên kỳ cựu của chính quyền Washington.

Quyển sách dự kiến được xuất bản ngày 29.6, theo báo The Hill hôm 21.6

Theo lời kể, những người có mặt trong buổi họp đã bị sốc khi cựu Tổng thống Trump muốn cách ly công dân Mỹ tại trại Guantanmo ở Cuba từng giam giữ các nghi phạm khủng bố sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công hôm 11.9.2001.

Họ nhanh chóng gạt bỏ ý kiến trên khi ông Trump tiếp tục đề cập lần thứ hai.

Quyển sách cũng tiết lộ phản ứng của ông Trump về vấn đề xét nghiệm để tìm ra các ca mắc Covid-19 trong cuộc điện thoại với Bộ trưởng Y tế lúc đó là Alex Azar hôm 18.3.2020. “Tôi sẽ thất cử nếu xét nghiệm. Chẳng có chính quyền liên bang nào lại ngốc đến nỗi đồng ý xét nghiệm?”, theo ông Trump. “Thật là kém cỏi khi để Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) phát triển bộ kit xét nghiệm”, ông nói. Theo sách, cựu tổng thống Trump còn muốn sa thải cấp dưới vì liên quan trong vụ cho phép 14 công dân Mỹ mắc Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess quay về Mỹ.