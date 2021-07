Phần mềm gián điệp Israel dính líu âm mưu theo dõi yếu nhân toàn cầu

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Những câu chuyện bị cấm (trụ sở tại Paris, Pháp), đã tiếp cận được danh sách và chia sẻ cho phía truyền thông. Về phần mình, các hãng truyền thông thực hiện cuộc điều tra với tên gọi “Dự án Pegasus”.

Theo The Washington Post, các phóng viên đã có thể lần theo danh sách và xác định được khoảng 1.000 người tại hơn 50 quốc gia thuộc 4 lục địa.

Số điện thoại của các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng cũng xuất hiện trong danh sách.

Những nhà báo có trong danh sách bao gồm các thông tín viên nước ngoài của CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde (Pháp), Financial Times (Anh) và Al Jazeera (Qatar).