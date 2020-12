Phần mềm gián điệp ăn cắp tiền như thế nào?

Cuối tuần qua, Bộ Công an đưa ra cảnh báo từ tháng 10 đến nay, xuất hiện một phần mềm gián điệp (spyware) được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại di động thông minh (smartphone) chạy trên hệ điều hành Android.

Bộ Công an đưa ra khuyến cáo về phần mềm gián điệp giả danh cơ quan này

Chúng làm giả các lệnh bắt, khởi tố , giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa, yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android và yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm mang tên “Bộ Công an”. Sau khi cài đặt app mang tên “Bộ Công an”, nạn nhân sẽ phải điền thêm các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)... Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý.

Kể từ đó, mọi tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được phần mềm gián điệp kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn có thể điều khiển smartphone của người dùng từ xa như soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khóa thiết bị di động; bật - tắt mạng internet, truy cập wifi; đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi mà chủ điện thoại không hề hay biết.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh, TP như Đà Nẵng , Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk... bị các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng bằng những chiêu thức như thế này.