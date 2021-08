Phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt - Lào

Ngay sau lễ đón chính thức và cuộc gặp xã giao với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Kim ngạch song phương tăng 37%

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, thương mại, đầu tư... tiếp tục có bước phát triển mới.

Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều nửa đầu năm nay đạt 670 triệu USD, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có 209 dự án tại Lào còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5,2 tỉ USD, đứng thứ ba trong số các nước đầu tư trực tiếp vào Lào. Năm học 2020 - 2021 phía Việt Nam đã đón 1.200 sinh viên Lào sang học tập, đưa tổng số lưu học sinh đang học tập ở Việt Nam là gần 16.100 người.

Hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp để hỗ trợ nhau giải quyết các khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với mỗi nước và đối với quan hệ hợp tác Việt - Lào; đồng thời nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đến giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa, khoa học kỹ thuật... để cùng nhau vượt qua các thách thức, tận dụng tốt các cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao và các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào; triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác song phương Việt - Lào giai đoạn 2021 - 2025, Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021 - 2030...

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển mỗi nước... Hai bên nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Hợp tác đối phó hiệu quả các thách thức an ninh

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như trong đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp; triển khai tốt Đề án về hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án Đưa nội dung các sản phẩm của công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt - Lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước. Đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng; tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do hai nước cùng tham gia như Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), hoặc các hiệp định lớn Việt Nam bước đầu tham gia hiệu quả như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU để giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút dòng đầu tư từ bên ngoài...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện Thỏa thuận giữa ba thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982; cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng chống ma túy, tìm kiếm cứu nạn, mua bán điện, thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản... Các văn kiện hợp tác ký kết và trao đổi gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hợp tác năm 2022 giữa hai Bộ Tư pháp; Văn bản Kế hoạch hợp tác bổ sung năm 2020 giữa hai Bộ Công an... Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào một công trình trường dạy nghề tại tỉnh Khammuane trị giá 5 triệu USD.

Tối 9.8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đã chủ trì tổ chức chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam.

Ký Ý định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, chiều 9.8, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị , Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc hội kiến với đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào. Trước đó, dưới sự chứng kiến của hai Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký Ý định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn và Biên bản về xây tặng công trình Trường Văn hóa dân tộc Quân đội Nhân dân Lào giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Chiều cùng ngày, hai bộ trưởng đã đồng chủ trì cắt băng khánh thành Trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào. Cũng vào chiều 9.8, tại thủ đô Viêng Chăn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho 16 tập thể và 41 cá nhân thuộc Bộ Công an CHDCND Lào, trong đó có 18 Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và 39 Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.