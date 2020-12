Phe Tổng thống Trump lại có ‘bằng chứng’ gian lận bầu cử gì để tung ra ngày 6.1?

Phía Tổng thống Trump đã nộp hơn 50 đơn kiện lên các tòa án cấp bang và liên bang ở những bang chiến địa trọng yếu nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng hầu hết đơn kiện đều bị bác, do thiếu bằng chứng hoặc tư cách pháp lý.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh Newsmax TV mới đây, ông Miller cho hay những bằng chứng dự kiến được tung ra vào ngày 6.1 khác so với những gì phe Tổng thống Trump đưa ra ở các tòa án.

Ông Miller chỉ ra những “điều bất thường” liên quan bầu cử như “những va li phiếu bầu được phát hiện ở bang chiến địa Georgia", nhóm phụ trách tranh cử của ông Trump không thể kiểm tra máy bầu cử ở bang Arizona và “hơn 50.000 phiếu bầu tại bang Wisconsin được bỏ một cách vi hiến”.

Công ty máy bỏ phiếu dọa kiện chiến dịch Tổng thống Trump và truyền thông đưa tin "sai lệch'"

“Đây là những dạng bằng chứng cụ thể chúng tôi muốn cho người Mỹ thấy ở cấp độ quốc gia và không cho phép các chính trị gia che dấu”, ông Miller nhấn mạnh. Vào ngày 6.1.2021, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì cuộc họp quốc hội để đếm các phiếu đại cử tri đã được bỏ hôm 14.12. Kết quả bỏ phiếu hôm đó cho thấy cựu Phó tổng thống Joe Biden đã nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri, số phiếu cần thiết để đắc cử. Nếu không có gì thay đổi, ông Pence sẽ phải chính thức xác nhận ông Biden là tổng thống kế tiếp của Mỹ, theo Luật Kiểm phiếu đại cử tri năm 1887, vốn quy định phó tổng thống chủ trì cuộc họp nói trên.

"Người chết bỏ phiếu" bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố

Tuy nhiên, một nhóm hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa do nghị sĩ Louie Gohmert dẫn đầu đang kiện Phó tổng thống Pence nhằm ngăn chặn ông xác nhận chiến thắng của cựu Phó tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, với hy vọng mang lại cơ hội cho Tổng thống Trump.

“Tôi hy vọng hạ nghị sĩ Gohmert thành công trong vụ kiện này để chúng tôi có cơ hội đưa ra các bằng chứng gian lận (về bầu cử) trước người dân Mỹ vào tuần tới”, ông Miller cho hay. Ông cho biết thêm ông hy vọng một hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ sẽ cùng nhau phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri ngày 14.12, để quốc hội chấp nhận việc phản đối và tiến hành cuộc tranh luận.

Trước đó, hạ nghị sĩ Mo Brooks thuộc đảng Cộng hòa cũng đã tiết lộ với tờ The New York Times rằng ông cùng với các đồng minh ở Hạ viện sẽ phản đối lên quốc hội về kết quả bầu cử tổng thống ở 5 bang chiến địa Arizona, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Nevada.

[VIDEO] Phó Tổng thống Mike Pence là nước đi cuối cùng để ông Trump giành chiến thắng?

Nếu được chấp nhận, sự phản đối trên sẽ được tranh luận riêng tại Hạ viện và Thượng viện trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó, hai viện sẽ bỏ phiếu cho việc có loại bỏ kết quả bầu cử tổng thống ở 5 bang liên quan hay không. Nếu kết quả bầu cử ở 5 bang này, với tổng cộng 73 phiếu đại cử tri, bị loại bỏ, cựu Phó tổng thống Biden sẽ không có đủ số phiếu cần thiết để đắc cử.

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn tổng thống. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ hạ viện của mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ. Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát ít nhất 26 trong 50 nhóm nghị sĩ hạ viện bang, dù kết quả bầu cử vừa qua cho thấy đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Hạ viện, theo bài phân tích của giáo sư Donald Brand thuộc Trường College of the Holy Cross (Mỹ) đăng trên báo The Conversation.