Phép thử cho Tổng thống Biden

Đạo luật “Ngăn chặn xâm lược Đài Loan” cho phép tăng cường hỗ trợ cho Đài Bắc thông qua việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa 2 nền kinh tế Mỹ và Đài Loan, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh song phương. Đặc biệt, đạo luật cho phép tổng thống Mỹ được quyền sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp, bảo vệ Đài Loan trong trường hợp đảo này bị Trung Quốc đại lục tấn công. Cùng với việc giới thiệu đạo luật trên, nghị sĩ Rick Scott cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có chính sách xoa dịu Bắc Kinh. “Nếu Tổng thống Biden không “đứng vững” trước ông Tập Cận Bình , thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ cùng đồng minh”, ông Scott tuyên bố. T.N