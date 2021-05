Quan chức an ninh quốc gia Hồng Kông bị phát hiện đi mát xa chui

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 12.5 đưa tin vụ việc có liên quan đến trợ lý ủy viên cao cấp và giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Frederic Choi Chin-pang, đánh dấu bê bối lớn đầu tiên của Sở An ninh Quốc gia Hồng Kông kể từ khi thành lập từ tháng 6 năm ngoái.

Ông Choi bị tạm đình chỉ công tác trong gần 1 tháng, theo một nguồn tin nội bộ giấu tên, nhưng không tiết lộ thời điểm diễn ra vụ triệt phá cơ sở mát xa và tên cơ sở này.

SCMP dẫn lời nguồn tin này cho biết việc sử dụng dịch vụ massage không phép có thể không bị khởi tố hay bắt giữ, nhưng ông Choi có thể sẽ bị kỷ luật vì hành vi trên làm ảnh hưởng đến hình ảnh và làm tổn hại uy tín của cơ quan.

Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát chỉ cho biết cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra liên quan đến hành vi không đúng mực của một sĩ quan, nhưng không đề cập danh tính hoặc cấp bậc của người này.

Ông Choi gia nhập ngành cảnh sát từ năm 1995. Đến tháng 7 năm ngoái, ông được đề bạt lên vị trí hiện tại và là một trong số 7 quan chức cấp cao được Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga vinh danh vì đóng góp to lớn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia.

Mỹ đã cấm vận 7 quan chức trên, đóng băng tài sản của các đối tượng tại Mỹ với lý do họ góp phần làm suy yếu sự tự trị của Hồng Kông.

Sở An ninh Quốc gia Hồng Kông, nơi ông Choi làm lãnh đạo, được thành lập ngay sau khi luật an ninh quốc gia về Hồng Kông có hiệu lực vào khuya 30.6.2020. Theo đó, luật xác định rõ trách nhiệm và các cơ quan chính quyền của Hồng Kông về việc bảo vệ an ninh quốc gia; 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.