Quân đội Mỹ tố Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận ở châu Á – Thái Bình Dương

Hãng Reuters ngày 17.12 dẫn lời chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ, tướng Phil Davidson, chỉ trích Trung Quốc không tham dự cuộc họp cấp cao , đồng thời cho rằng đó là “một ví dụ nữa về việc Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận”.

“Điều này sẽ là lời nhắc nhở đối với mọi quốc gia khi họ muốn xúc tiến thỏa thuận với Trung Quốc”, theo đô đốc Davidson.

Ông cho hay rằng theo dự kiến, Trung Quốc lẽ ra đã tham dự cuộc họp trực tuyến từ ngày 14-16.12 liên quan Hiệp ước Tư vấn quân sự về hàng hải (MMCA), tập trung vào an ninh hàng hải.

Chưa rõ vì sao Trung Quốc lại ngang nhiên từ chối tham dự và nước này chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của ông Davidson.

Mỹ và Trung Quốc thường xuyên gặp nhau từ năm 1998 để đối thoại về MMCA liên quan an toàn hàng hải, trong đó có Biển Đông

Theo INDOPACOM, mục đích của MMCA nhằm xem xét lại các sự cố quân sự thiếu an toàn đã xảy ra giữa lực lượng 2 nước, đánh giá quy tắc hành vi giữa 2 bên vì sự an toàn trên không, trên biển và thảo luận cách tiếp cận nhằm cải thiện an toàn hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đồng ý tổ chức MMCA 2020 trực tuyến do đại dịch Covid-19

Phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả với PLA. “Ưu tiên của chúng tôi là nhằm ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng, giảm rủi ro của các lực lượng hoạt động ở khu vực lân cận và hợp tác khi có lợi ích chung”, theo INDOPACOM.

Đô đốc Davidson khẳng định Mỹ vẫn tuân thủ MMCA và kêu gọi Trung Quốc tổ chức đối thoại theo đúng hiến chương MMCA.