Quan ngại vắc xin Covid-19 bị bỏ phí

LHQ bày tỏ quan ngại và ngỏ lời hỗ trợ như trên giữa lúc có một số nước đã phải bỏ phí hoặc tìm cách xử lý số lượng vắc xin không nhỏ đã hoặc sắp hết hạn. Tờ The New York Times ngày 1.8 dẫn dữ liệu từ 10 bang ở Mỹ cho hay đã có khoảng 1 triệu liều vắc xin Covid-19 bị bỏ phí kể từ khi nước này bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tháng 12.2020.

Ngoài ra, Bộ Y tế Israel hồi cuối tháng 6 cho hay sẽ phải hủy bỏ ít nhất 800.000 liều vắc xin Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất nếu không bán lại được trong vòng 2 tuần, theo tờ The Times of Israel. Rất may, Israel đã đạt được thỏa thuận cung cấp 700.000 liều trong số vắc xin sắp hết hạn đó cho Hàn Quốc và đổi lại Israel từ tháng 9 - 11 sẽ nhận được cùng số lượng vắc xin Pfizer/BioNTech mà Hàn Quốc đã đặt mua.