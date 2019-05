Quyền bộ trưởng Mỹ lại nói ngược Tổng thống Trump, tố Triều Tiên vi phạm nghị quyết LHQ

tin liên quan Mỹ xác định Triều Tiên có tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên phóng 3 vật thể bay trong sáng 4.5 và chiều 9.5. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sau đó khẳng định 3 vật thể bay đó là Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên phóng 3 vật thể bay trong sáng 4.5 và chiều 9.5. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sau đó khẳng định 3 vật thể bay đó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn , định danh KN-23.

Hồi cuối tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi “phóng các tên lửa đạn đạo”. Đáp lại, hãng thông tấn KCNA ngày 27.5 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích ông Bolton là “kẻ cuồng chiến” và đã sai khi cáo buộc nước này thử tên lửa và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này chỉ huấn luyện quân sự thông thường. Đến nay, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận thử “vũ khí công kích tầm xa mới” vào các ngày 4 và 9.5.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo hôm 27.5, Tổng thống Donald Trump cho hay ông không xem động thái của Triều Tiên là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSCR). “Những gì tôi biết là không có thử hạt nhân, không có tên lửa đạn đạo phóng ra, không có tên lửa tầm xa phóng ra”, Tổng thống Trump nói rõ.

Reuters Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan hôm 29.5 nói với giới phóng viên rằng vũ khí Triều Tiên vừa phóng là “tên lửa tầm ngắn” và hành động này “vi phạm UNSCR”.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng không lên án 2 vụ phóng vũ khí mới đây của Bình Nhưỡng. “Chúng tôi vẫn tập trung vào ngoại giao”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh.