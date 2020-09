Rộ tin tân Thủ tướng Nhật sắp thăm Việt Nam

Mới đây, vào tháng 5, Mỹ thông tin nước này lên kế hoạch thành lập “Mạng lưới kinh tế thịnh vượng” bằng cuộc đối thoại nhóm “bộ tứ kim cương” (Nhóm QUAD ) gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và mời thêm 3 quốc gia khác là Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand.

Sau khi có thông tin về “bộ tứ kim cương” mở rộng đối thoại với 3 đối tác, trả lời Thanh Niên, GS Rory Medcalf (Hiệu trưởng Trường An ninh quốc gia - Đại học Quốc gia Úc) nhận định: “Đối thoại bộ tứ mở rộng có thêm sự tham gia của Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand cũng góp phần phối hợp xử lý các vấn đề chung của thế giới , điển hình như hợp tác ứng phó đại dịch Covid-19”. Ông Medcalf cho rằng đây là một trong các biện pháp để xây dựng hợp tác sáng tạo để hướng đến đảm bảo an ninh lâu dài ở Indo-Pacific.