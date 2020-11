Sáng kiến vượt dịch Covid-19 của các nhà hàng Việt

Mưa và gió lạnh hôm 6.11 cũng không thể ngăn cản hàng chục thực khách ghé khu Little Saigon tại vùng City Heights ở TP.San Diego (bang California, Mỹ) để dự sự kiện ẩm thực phố đêm mang tên Saigon Nights. Đây là sự kiện ẩm thực ngoài trời, diễn ra định kỳ vào mỗi thứ sáu đầu tiên của tháng.

Sự kiện diễn ra dọc theo đại lộ El Cajon ở khu Little Saigon, nơi có hàng chục nhà hàng và cửa hàng do người gốc Việt làm chủ. Theo tờ The San Diego Union-Tribune, hiện có một số nhà hàng Việt như Vĩnh Long, Như Ý, Thanh Tịnh Chay, Sông Hương và Phở King tham gia Saigon Nights.

Sự kiện Saigon Nights được tổ chức với sự hợp tác của các nhà hàng kể trên, Hiệp hội Cải thiện kinh doanh đại lộ El Cajon, Công ty phát triển cộng đồng City Heights...

Tờ The San Diego Union-Tribune dẫn lời bà Beryl Forman - đại diện Hiệp hội Cải thiện kinh doanh đại lộ El Cajon, cho hay nhiều chủ doanh nghiệp tại Little Saigon ban đầu do dự trong việc mở rộng hình thức kinh doanh ẩm thực ngoài trời, nhưng dần dần họ đã ủng hộ ý tưởng này. Với việc chính quyền hạt San Diego bắt đầu siết chặt các quy định phòng chống dịch Covid -19 thì hình thức kinh doanh ăn uống ngoài trời hiện là “cứu cánh” cho các nhà hàng. Theo tờ The Sandiego Union-Tribune, kể từ ngày 14.11, mọi nhà hàng ở hạt San Diego sẽ chỉ được phép phục vụ ngoài trời. Thông tin này khiến nhiều chủ nhà hàng Việt ở khu Little Saigon thật sự “méo mặt”.