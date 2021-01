Siết trách nhiệm các 'ông lớn' công nghệ

Tổng kết mùa bội thu Theo Yahoo Finance, mọi ánh mắt trên thị trường chứng khoán đang tập trung vào các kết quả quý 4/2020 được đưa ra trong tuần này. Bất chấp lo ngại về tác động kéo dài của đại dịch Covid -19, những con số sắp đưa ra trong vài ngày tới được dự báo đầy hứa hẹn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ khi chứng kiến các vụ mua bán tăng vọt. Microsoft chứng kiến sự khởi sắc trong lĩnh vực điện toán đám mây, được thúc đẩy bởi nền kinh tế làm việc từ xa trong đại dịch. Dự báo tập đoàn này kiếm được 1,64 USD/cổ phiếu từ doanh thu 40,12 tỉ USD trong quý 4/2020, so với mức 1,51 USD/cổ phiếu từ doanh thu 36,91 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Một “ông lớn” khác được dự báo thành công là Apple, với doanh thu lần đầu tiên đạt hơn 100 tỉ USD/quý, với điểm nhấn là chuẩn bị và ra mắt iPhone 12, trong khi nhu cầu về mạng 5G, máy tính để bàn và iPad gia tăng. Facebook cũng dự kiến kiếm được 3,22 USD/cổ phiếu trên doanh thu 26,26 tỉ USD trong quý 4/2020, tăng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp phản ứng tiêu cực từ các vụ kiện.