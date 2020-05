Sợ bị hớt tay trên, bang Mỹ dùng Vệ binh quốc gia canh thiết bị xét nghiệm Covid-19

“Chúng tôi dành 22 ngày đêm thương lượng với Hàn Quốc, đại sứ quán Hàn Quốc, nhân viên Bộ Ngoại giao và các nhà khoa học hai phía nhằm tìm hiểu về những thiết bị này”, ông Hogan nói.

Sau khi được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) cùng hải quan Mỹ cấp phép, máy bay chở số hàng đáp xuống sân bay ở thành phố Baltimore, bang Maryland.

Tại đây, lực lượng Vệ binh quốc gia và cảnh sát bang Maryland được triển khai hộ tống lô hàng về kho và hiện vẫn còn canh giữ. Ông Hogan mô tả lô thiết bị này "quý như vàng" vì sẽ giúp cứu mạng hàng ngàn người.

Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker mới đây thuê 2 máy bay để vận chuyển hàng triệu khẩu trang và bao tay mua từ Trung Quốc về, giữ kín thông tin với chính quyền liên bang để tránh bị tịch thu, theo tờ The Hill.

Tại Mỹ , việc phân phối thiết bị bảo hộ cá nhân do Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) chịu trách nhiệm và thường ưu tiên cho các vùng thiếu thốn nhất. Do đó, các thống đốc thường phải tự chuẩn bị trước cho địa phương, đề phòng trường hợp bị FEMA tịch thu, theo tờ The New York Times.