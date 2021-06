Số người Mỹ thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng kỷ lục dù ít đi lại trong dịch Covid-19

Báo cáo cho thấy số người thiệt mạng gia tăng 7,2 % so với năm 2019, dù người dân ít lái xe hơn trong năm ngoái do đại dịch Covid-19 . Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm 2019 là 36.096.

Trong khi đó, số dặm xe đã đi (VMT) trong năm 2020 lại giảm 13,2% so với năm trước. Theo NHTSA, số người chết vì tai nạn giao thông năm 2020 tăng ở cả 3 nhóm, gồm xe hơi (23.395 người chết, tăng 5%), xe mô tô (5.015, tăng 9%) và xe đạp (846, tăng 5%).

Trước đó, báo cáo tương tự của tổ chức Hội đồng An toàn quốc gia cho rằng có đến 42.060 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Mỹ, tăng đến 8% so với năm trước. Tổ chức này cho rằng vấn đề an toàn giao thông ít được chú ý do đại dịch Covid -19.