Sóng gió mới trong nhà thủ tướng Singapore

Mâu thuẫn giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và các em bùng phát năm 2017 liên quan đến căn nhà số 38 đường Oxley. Đây là nhà riêng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và được coi là trụ sở đầu tiên của đảng cầm quyền PAP. Sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời năm 2015, Thủ tướng Lý Hiển Long tỏ ý muốn chuyển nơi này thành bảo tàng nhưng 2 người em là bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương phản đối quyết liệt vì cho rằng anh trai cố ý làm trái di nguyện của cha là phá dỡ căn nhà. Họ còn cáo buộc Thủ tướng Lý “lợi dụng di sản của cha vì mục đích chính trị”. Tranh chấp diễn ra căng thẳng đến mức ông Lý Hiển Long phải ra điều trần trước quốc hội , xin lỗi toàn dân và đề nghị chính quyền can thiệp. Đến tháng 4.2018, Ủy ban Bộ trưởng đặc biệt xử lý vấn đề này đã trình bày một số phương án về số phận ngôi nhà nhưng quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi bà Lý Vỹ Linh dọn đi. Thủ tướng Lý và 2 người em cũng đồng ý không tiếp tục công khai tranh chấp trong gia đình.

Tuy nhiên, mâu thuẫn dường như vẫn âm ỉ và ông Lý Hiển Dương, người vừa từ chức Chủ tịch Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore vào tháng 7.2018, thậm chí từng tuyên bố muốn rời khỏi đất nước vì “phải sống trong cảnh bị theo dõi gắt gao và không được chào đón”. Mới đây, sóng gió lại nổi lên liên quan đến một số vụ kiện, đặc biệt là giữa Thủ tướng Lý và nhà hoạt động chính trị Lương Thật Hiên. Theo tờ The Straits Times, ông Lý hồi tháng 11.2018 kiện ông Lương vì chia sẻ trên trang cá nhân một bài báo “sai sự thật và vô căn cứ”, làm ảnh hưởng danh dự của thủ tướng. Bài báo do cổng thông tin States Times Review trụ sở tại Úc đăng tải với nội dung ông Lý Hiển Long “dính líu tới đại án tham nhũng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak”. Đáp lại, ông Lương Thật Hiên kiện ngược Thủ tướng Lý về “lạm dụng tố tụng nhằm đàn áp quyền tự do biểu đạt”.