Sri Lanka cấm người dân đeo khăn, mạng che mặt sau vụ đánh bom

Lệnh cấm được đưa ra vào ngày 28.4 và chính thức có hiệu lực hôm nay, được Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena dùng quyền khẩn cấp để ban hành.

“Lệnh cấm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Không ai được che mặt ở nơi công cộng, gây khó khăn cho việc nhận diện”, AFP trích thông báo cho biết.

Giới giáo sĩ Hồi giáo tại Sri Lanka đã kêu gọi phụ nữ theo tôn giáo này không nên đeo mạng che mặt vì sợ bị tấn công trả thù. Trước đó, những phần tử cực đoan có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành một loạt vụ đánh bom nhắm vào các nhà thờ Công giáo, khách sạn ở thủ đô Colombo và vùng lân cận làm 253 người thiệt mạng.

AFP Sri Lanka tăng cường an ninh bên ngoài các cơ sở tôn giáo sau vụ đánh bom

Cảnh sát thông báo đã bắt giữ hơn 150 nghi phạm có liên quan đến cuộc tấn công. An ninh được tăng cường trong đó cảnh sát đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan từ sau vụ đánh bom

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt hoặc bắt giữ hầu hết các nghi phạm liên quan đến cuộc tấn công và tình hình đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, thời hạn mở cửa trường học trên toàn Sri Lanka đã bị dời lại thêm một tuần do vấn đề an ninh.

[VIDEO] 15 người thiệt mạng trong vụ đấu súng giữa an ninhSri Lanka và nghi can Hồi giáo cực đoan; phát hiện lượng chất nổ lớn

Hai trong số những nghi phạm bị bắt mới nhất là Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq, nằm trong danh sách đối tượng cực đoan bị truy nã gắt gao nhất được chính quyền công bố hôm 25.4.

Trước đó, hai đối tượng này bị truy lùng vì mạo phạm bức tượng Phật ở thị trấn Mawanella, miền trung Sri Lanka hồi cuối năm ngoái.