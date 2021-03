Sri Lanka sẽ không cho Trung Quốc gia hạn hợp đồng thuê cảng 99 năm

Vị trí của Hambantota nằm ở phía nam của Sri Lanka, hướng ra các tuyến đường biển trọng yếu của Nam Á, giúp cảng này có tiềm năng trở thành trung tâm hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, vào năm 2017, sau khi không thể trả các khoản vay từ Trung Quốc được dùng để phát triển Hambantota, Sri Lanka buộc phải ký hợp đồng trị giá 1,12 tỉ USD (hơn 25.400 tỉ đồng) để cho Trung Quốc thuê cảng này trong vòng 99 năm.

Hợp đồng trước đó bị trì hoãn do những lo ngại về việc Trung Quốc sử dụng cảng biển cho mục đích quân sự . Tuy nhiên, chính quyền Sri Lanka khi đó trấn an rằng Trung Quốc chỉ khai thác hoạt động thương mại tại cảng Hambantota. Ngoài ra, sau nhiều cuộc thảo luận gần đây với các quan chức Trung Quốc, Sri Lanka đã di dời một căn cứ hải quân của nước này khỏi khu vực do Trung Quốc kiểm soát tại cảng.