Tại sao Trung Quốc chưa vội công nhận Taliban lãnh đạo Afghanistan?

Trung Quốc nằm trong số quốc gia đầu tiên thiết lập liên lạc với Taliban nhưng chưa chính thức công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp của Afghanistan, theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 28.8. Tờ báo Hồng Kông này dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao và giới quan sát cho rằng Bắc Kinh không vội công nhận chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo, thay vào đó sẽ “can thiệp mang tính xây dựng”.

Khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, Trung Quốc tuyên bố sẽ không can thiệp vào nước này cùng quân đội, mà hứa sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải và hỗ trợ tái thiết. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa tin hoàn toàn vào những lời hứa của Taliban sau khi lực lượng này tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15.8.

Tuy nhiên, nỗi sợ vẫn gia tăng đối với nữ giới ở Afghanistan sau khi Taliban yêu cầu họ ở nhà, cho hay họ không an toàn trong sự hiện diện của các thành viên thuộc lực lượng này. Ngoài ra, vụ đánh bom đẫm máu tối 26.8 ở bên ngoài sân bay Kabul do ISIS-K, nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tiến hành một lần nữa cho thấy tình hình an ninh ở Afghanistan còn lâu mới ổn định, theo SCMP.