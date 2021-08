Taliban kiểm soát Afghanistan

Lực lượng Afghanistan thất thủ quá nhanh Liên tiếp các khu vực từ nông thôn đến thành thị ở Afghanistan đã thất thủ quá nhanh, dù Mỹ đã rót hàng chục tỉ USD vào vũ khí, trang thiết bị lẫn huấn luyện cho lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan suốt hai thập niên qua. Theo tờ New York Times, lực lượng chính phủ Afghanistan đã rệu rã bắt đầu từ những tiền đồn riêng lẻ ở các vùng nông thôn, nơi các đơn vị quân đội và cảnh sát thiếu thốn, cạn kiệt đạn dược. Taliban bao vây và hứa hẹn cho họ rút đi an toàn nếu đầu hàng và để lại vũ khí. Tình trạng đó lần lượt diễn ra giúp các tay súng Taliban dần kiểm soát toàn bộ các vùng nông thôn. Trên giấy tờ, lực lượng an ninh Afghanistan có khoảng 300.000 binh sĩ, nhưng theo giới chức Mỹ, con số thực tế gần đây thấp hơn nhiều. Theo BBC dẫn ước tính của Trung tâm chiến đấu chống khủng bố Mỹ, thành phần nòng cốt chỉ có khoảng 60.000 binh sĩ. Giới chức chính phủ làm ngơ trước số lượng binh sĩ thực tế cũng như việc không được đảm bảo lương khiến họ trở nên chán chường. Ngoài ra, việc Mỹ rời đi gấp gáp cũng khiến mô hình quân đội của Afghanistan dễ dàng thất bại.