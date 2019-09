Tấm lòng giúp người của nữ sinh gốc Việt

Cách đây 12 năm, khi Vi Tran mới 6 tuổi, mẹ của cô rời khỏi quê nhà ở Bến Tre để đến Mỹ, với mục tiêu rước con gái sang một khi có nhà và tạo dựng được cuộc sống . Dù có người bảo trợ, Vi gần như phải tự lực. Bước sang 10 tuổi, Vi tự lo cho mình bằng cách làm ở một công ty in ấn và thậm chí còn gửi chút tiền sang Mỹ cho mẹ.

“Em từng là một đứa trẻ độc lập ở VN. Em sống không có cha mẹ trong suốt 6 năm và điều đó đã dạy em cách tự chăm sóc mình”, Vi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên Robert Salonga của tờ The Mercury News.

Đến năm 12 tuổi, Vi cuối cùng cũng đến TP.San Jose (California) để đoàn tụ với mẹ. Khi đó, Vi bắt đầu tập trung hỗ trợ thêm nhiều người khác. Lúc đầu không biết nói tiếng Anh, nhưng chỉ sau hai năm nỗ lực, Vi sử dụng thành thạo ngôn ngữ này và bắt đầu kèm những học sinh nhập cư khác muốn học tiếng Anh. Ngoài ra, khi học tại Trường trung học phổ thông Evergreen Valley ở San Jose, Vi đã thành lập “Chance to Restart Club” (tạm dịch: Câu lạc bộ cơ hội để bắt đầu lại), một nhóm giúp đỡ những người vô gia cư và kém may mắn ở địa phương.

“Tôi nghĩ khi đến Mỹ sẽ không thấy người nghèo. Tuy nhiên, khi tôi đến đây, tôi nhận thấy có nhiều người sống dưới mức nghèo”, Vi chia sẻ.

Những nỗ lực vươn lên và cống hiến cho cộng đồng địa phương đã giúp Vi giành được suất học bổng thường niên lần thứ 2 của Quỹ Cảnh sát San Jose hồi tháng trước. Suất học bổng với trị giá 5.000 USD (hơn 116 triệu đồng)/năm cho 4 năm, sẽ giúp Vi theo học chương trình vật lý và kỹ thuật tại Đại học Dartmouth ở bang New Hampshire.

“Cô ấy tạo nguồn cảm hứng cho mọi người. Khi mới đến, cô ấy không thể nói tiếng Anh, nhưng đã học rất nhanh, có việc làm và học đứng gần tốp đầu của lớp. Toàn bộ cộng đồng này nên tự hào về cô ấy”, Chủ tịch Ban Quản trị Quỹ Cảnh sát San Jose Rob Fisher phát biểu trong lễ trao học bổng cho Vi.

Ngoài việc học, Vi còn tham gia một số câu lạc bộ của trường, làm việc bán thời gian và gia nhập đội cầu lông địa phương. Tuy nhiên, có lẽ di sản lớn nhất Vi để lại Trường Evergreen Valley là Chance to Restart Club mà Vi đã thành lập để giúp những người vô gia cư. Câu lạc bộ này tuyển những người tình nguyện cho các nhóm phát thức ăn cho người nghèo ở địa phương. Chance to Restart Club cũng hay tổ chức các buổi phân phát quần áo và thực phẩm cho những người vô gia cư. Từ thành công của Chance to Restart Club, Vi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có đủ khả năng mang hoạt động này trở lại quê nhà ở VN.